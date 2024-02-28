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Т Плюс совместно с СамГТУ презентовали «Школу молодого энергетика» школьникам Тольятти

28 февраля 2024 18:13
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По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы №90 подали заявки на участие в проекте «Школа молодого энергетика».

ПАО «Т Плюс» и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) презентовали совместный образовательный проект учащимся старших классов школы №90 г.о.Тольятти. В этом году стать участниками интенсива «Школа молодого энергетика» могут не только самарцы, но и жители из других городов региона.

Данный проект призван помочь старшеклассникам определиться с будущим местом трудоустройства. В дни весенних каникул, с 25 по 30 марта, его участники смогут окунуться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета СамГТУ – от тематических лекций и работы над собственным техническим проектом до экскурсий на действующие энергообъекты и спортивных соревнований.

«Для ребят участие в этом проекте – как первая ступень к будущей стабильной работе в крупной энергокомпании страны. Это подтверждает и практика: абитуриенты, окончившие Школу молодого энергетика, не только без проблем поступают в университет, но и успешно трудоустраиваются по своей специальности», - рассказал куратор Школы молодого энергетика, заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ Василий Ткачев.

«Сегодня у старшеклассников есть возможность принять участие в самых разнообразных проектах, призванных помочь с выбором будущей профессии. Это и «Школа молодого энергетика», и «Энергия будущего», и «Тест-драйв», и «Первая зарплата с Т Плюс». Наша компания заинтересована в компетентных молодых специалистах и ежегодно принимает на работу выпускников профильных учебных заведений», – отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

По итогам встречи сразу несколько старшеклассников школы №90 подали заявки на участие в проекте «Школа молодого энергетика». На данный момент запись еще открыта по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru и по ссылке - https://clck.ru/37jj4a.

 

Фото предоставлено пресс-службой  Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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