«Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 Самарской ТЭЦ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время акции «Капсула мечт» на Международной выставке-форуме «Россия» собрали более 900 тысяч детских желаний.
Капсулу с детскими мечтами посетителей Выставки "Россия" планируют отправить в космос
Более 90% выполняемых в мире операций аортокоронарного шунтирования проводится доступом через срединную стернотомию - для доступа к сердцу грудина рассекается продольно на всём протяжении.
Самарские кардиохирурги впервые выполнили мини-инвазивное коронарное шунтирование
Первое место заняла команда "Крылья Мечты"-1 из Самары, второе - ГБУ СО "Приволжский дом-интернат" села Приволжье, третье - "Крылья Мечты"-2.
В Самаре завершились областные соревнования по футболу среди лиц с ОВЗ
В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".
В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту
Самарская школьница отправилась в Арктику на ледоколе
Самарская школьница поплыла на ледоколе в Арктику
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.66
2.71
EUR 100.56
3.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 Самарской ТЭЦ

14 августа 2024 13:15
126
«Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 Самарской ТЭЦ

Самарский филиал «Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 на Самарской ТЭЦ. Специалисты выполнят масштабную ревизию оборудования, проведут экспертизу промышленной безопасности, контроль металла элементов котлоагрегата.

Самым объемным и важным этапом станет замена экранной системы, конденсаторов котла и цевочных ободов регенаративного воздухоподогревателя. Все эти мероприятия повысят надежность и эффективность работы станции.

Завершить ремонт планируется в октябре текущего года. Напомним, что в 2024 году «Т Плюс» в Самарской области отремонтирует три турбоагрегата и четыре котлоагрегата с общей производительностью 1370 тонн пара в час. Все работы выполняются в соответствии с графиками. 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено.
13 августа 2024, 19:33
«Т Плюс» возобновила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре
Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено. ЖКХ
430
Ключевые преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение, быстрый поиск по фильтрам.
12 августа 2024, 17:22
Больше 8 тысяч организаций Самарской области выбрали электронный документооборот при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»
Ключевые преимущества электронного документооборота - это экономия времени на обработку информации, экономия средств на бумагу и печать, бессрочное хранение,... ЖКХ
662
Срок возобновления горячего водоснабжения – 13 августа
12 августа 2024, 17:11
«Т Плюс» восстанавливает горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре
Срок возобновления горячего водоснабжения – 13 августа ЖКХ
689

В центре внимания
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
162
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
657
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
346
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1100
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
384
Весь список