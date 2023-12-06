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«Т Плюс» провела урок безопасности для учеников самарской школы №49

6 декабря 2023 17:54
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Основная цель урока – рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Компания «Т Плюс» организовала урок безопасности для учащихся 2- х классов общеобразовательной школы №49 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

В гости к школьникам пришел сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и участвовали в эстафете. Основная цель урока – рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.

«Ответственность взрослых научить детей правилам поведения в городской среде, сформировать понимание об опасностях, с которыми можно столкнуться за пределами дома и школы. На наших занятиях ребята узнают много полезной информации, в том числе, как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность.», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

С начала 2023 года тематические уроки самарских энергетиков посетили более 400 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Все участники увлекательных занятий получчили полезные подарки – комиксы, красочные расписания и другие сувениры с советами по безопасному поведению и рациональному потреблению ресурсов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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