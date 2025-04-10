«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ

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С 15 по 16 апреля 2025 года специалисты «Т Плюс» проверят техническое состояние тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Повышенной температурой теплоносителя будут испытаны коммуникации в Кировском и Промышленном районах, в границах улиц: Карла Маркса - Ракитовское шоссе – Мелекесская - Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Земеца – Пугачёвская – Нагорная – проспект Кирова – Стара-Загора – 22-го Партсъезда – Солнечная – Ташкентская.

Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Оно позволит выявить слабые участки коммуникаций.

Для безопасности жителей Самары на указанных территориях будет временно приостановлена подача тепла для детских садов, лечебных учреждений.

Энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

В случае выявления дефектов, теплоэнергетики оперативно устранят их. Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонта.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.