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«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей Куйбышевского района Самары

4 апреля 2025 13:14
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«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей Куйбышевского района Самары

С 8 по 9 апреля 2025 года специалисты «Т Плюс» проверят техническое состояние тепловых сетей Куйбышевского района Самары. Испытания на максимальную температуру теплоносителя пройдут в границах улиц: Пугачевский тракт – ул. Егорова – Долотный переулок – ул. Хасановская - Гаражный проезд – Саратовский переулок – Ново-Молодежный переулок - ул. Придорожная – ул. Бакинская – ул. Грозненская.

 

Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Оно позволит выявить слабые участки коммуникаций.

В связи с проведением испытаний энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на важность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

- аккуратно пользоваться горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

- по возможности не находиться вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

 

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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