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«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

10 апреля 2023 09:52
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«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

Сегодня, 10 апреля, специалисты «Т Плюс» проверят тепловые сети Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти повышенной температурой воды. Данное мероприятие является обязательным и проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

  • - отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления;
  • - соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;
  • - не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования и отопительных приборов;
  • - не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
  • - ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
  • - разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефону 28-33-22.

Теги: Т ПЛЮС

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