«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

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В понедельник, 10 апреля, специалисты «Т Плюс» проверят тепловые сети Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти повышенной температурой воды. Данное мероприятие является обязательным и проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

- отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления;

- соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

- не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования и отопительных приборов;

- не оставлять автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефону 28-33-22.