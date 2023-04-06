«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

В понедельник, 10 апреля, специалисты «Т Плюс» проверят тепловые сети Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти повышенной температурой воды. Данное мероприятие является обязательным и проводится с целью выявления дефектов трубопроводов и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.
Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефону 28-33-22.