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«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от котельной №8 в Тольятти

5 апреля 2024 09:45
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«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от котельной №8 в Тольятти

На следующей неделе – с 10 по 11 апреля - специалисты «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей мкр. Шлюзовой и мкр. Жигулевское море Комсомольского района Тольятти повышенной температурой воды. Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводится с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и направлено на повышение эксплуатационной надежности коммуникаций.

 

Данное мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

 

Во избежание несчастных случаев и повреждения систем отопления и другого теплопотребляющего оборудования необходимо:

- отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения;

- соблюдать осторожность при пользовании горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

- не прикасаться к горячим поверхностям трубопроводов, оборудования систем отопления и горячего водоснабжения и отопительных приборов;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

 

Подача отопления и горячее водоснабжение потребителям будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

 

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

 

Теги: Т ПЛЮС

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