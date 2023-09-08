«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» откроет игротеку, посвященную правилам безопасности вблизи энергообъектов и сохранению природных ресурсов. Интерактивная площадка энергетиков будет приурочена к празднованию Дня города Самары и Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.

Юные гости игротеки встретят здесь сказочных героев - Теплослава и Капельку. Вместе с ребятами они будут складывать напольные пазлы и собирать тематические гигантские кубики. При верной их сборке участники игротеки смогут узнать важные и полезные советы по безопасности в городе и по бережному отношению к природе. Всех гостей ждут тематические сувениры от энергетиков «Т Плюс»!

Площадка «Т Плюс» в рамках фестиваля #ВместеЯрче откроется 10 сентября, в воскресенье, в 12:00 в Струковском саду (около скейт-площадки).

Приглашаем всех гостей и жителей города!

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