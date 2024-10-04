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Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
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Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей

4 октября 2024 16:16
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Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее».

Специалисты «Т Плюс» рассказали о возможностях профессионального роста студентам средне-специальных учебных заведений Самары в рамках II Межрегионального форума-выставки «Комфортная городская среда».

Так, выпускник Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин поделился личным опытом карьерного роста, рассказал о специфике работы на современном энергетическом объекте, озвучил ряд вакансий, которые на данный момент актуальны на производстве.

В свою очередь начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Елена Васильева заметила, что в наши дни у целеустремленных выпускников профильных учреждений заметно расширились карьерные возможности: «если раньше сотрудник энергокомпании проходил путь от рядового специалиста до руководителя в среднем за 20 лет, то сегодня аналогичный рост можно продемонстрировать за существенно более короткий срок».

Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее», предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику. Кроме того, представители энергокомпании вошли в жюри брейн-ринга, в рамках которого студенты отвечали на вопросы об отрасли ЖКХ. В подарок участники игры получили «Байки энергетиков» - книгу с реальными историями из жизни энергетиков «Т Плюс».

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам 8 (996) 729 95 18, 8 (967) 485 57 60.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: Мероприятия Самара Т ПЛЮС

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