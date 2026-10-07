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В Тольятти пресечена незаконная торговля алкоголем

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В Тольятти пресечена незаконная торговля алкоголем

6 октября 2026 года в рамках системной работы по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции специалисты Министерства промышленности и торговли Самарской области провели контрольное (надзорное) мероприятие в городе Тольятти. В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине «Продукты 24» по адресу: ул. Победы, 18, была проведена контрольная закупка.

Проверка подтвердила факт нелегального оборота. В ходе дальнейших мероприятий из незаконного оборота изъята алкогольная продукция (пиво и крепкий алкоголь) общим объемом 559,85 литров.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: оборот алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС и системе маркировки товаров «Честный ЗНАК», отсутствие соответствующей лицензии и маркировки алкогольной продукции, а также неприменение контрольно-кассовой техники при продаже алкогольной продукции.

Все нарушения свидетельствует о системном характере незаконной деятельности. Отсутствие фиксации в ЕГАИС и системе «Честный ЗНАК», а также непредоставление сопроводительных документов указывает на то, что происхождение изъятой продукции неизвестно, а ее качество представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Неприменение контрольно-кассовой техники лишает покупателей возможности защитить свои права в случае отравления или приобретения некачественного товара.

«Борьба с нелегальным рынком алкоголя в Самарской области ведется бескомпромиссно. Мы видим, что отдельные недобросовестные предприниматели выстраивают целые теневые схемы, игнорируя сразу несколько базовых требований законодательства — от лицензирования до использования кассового оборудования. Каждая такая точка — это не просто неуплата налогов, это прямая угроза безопасности наших жителей. В отношении подобных систематических нарушителей мы продолжим применять максимально жесткие меры, предусмотренные законом», — прокомментировал ситуацию врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Министерство промышленности и торговли Самарской области напоминает, что контроль за оборотом алкоголя остается безусловным приоритетом работы ведомства. Жителей региона призывают оказывать содействие в выявлении нелегальных торговых точек. Сообщить о фактах незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции можно на круглосуточную горячую линию: 8 (846) 2000-123.

Справочно:

С начала 2026 года в регионе из нелегального оборота уже изъято 3 054,15 литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Тольятти остается одной из ключевых точек приложения усилий ведомства по пресечению каналов сбыта нелегального алкоголя.

 

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