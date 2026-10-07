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Соискатели вдвое чаще стали откликаться на вакансии сельскохозяйственных рабочих

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Соискатели вдвое чаще стали откликаться на вакансии сельскохозяйственных рабочих

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику откликов на вакансии рабочих и линейных специалистов за январь–сентябрь 2026 года и определили профессии с наибольшим приростом интереса соискателей. Лидерами стали сельскохозяйственные рабочие: число откликов на предложения для них увеличилось более чем вдвое (+110%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем работодатели предлагали на этой позиции 77 042 руб/мес.

На втором месте — автожестянщики: за год число откликов на вакансии для них выросло в два раза (+102%). Эти специалисты восстанавливают кузовные детали автомобилей, устраняют вмятины и другие повреждения. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 138 170 руб/мес.

Тройку лидеров замыкают дорожные мастера. Число откликов на вакансии для них увеличилось на 89% год к году, а средние предлагаемые зарплаты составили 137 456 руб/мес. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков.

«Мы также фиксируем рост интереса к промышленным специальностям: в транспортном машиностроении и производстве электро- и оптического оборудования число откликов увеличилось на 27% и 23% соответственно. Вакансии в этих сферах часто предполагают обучение, питание, компенсацию проезда, ДМС и другие бонусы, что делает их привлекательными для соискателей», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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