Самарские велогонщики - призеры Кубка и первенства России по маунтинбайку

В Геленджике завершились соревнования по маунтинбайку: участники разыграли медали второго этапа Кубка России и первенства страны в дисциплине «гонка в гору».

Елизавета Тисленко стала победителем этапа и лидером общего зачета.

Серебро этапа - у Дарьи Тисленко.

У мужчин Юрий Копытенко также показал лучший результат на этапе и в общем зачете. Параллельно с Кубком России проходило первенство страны.

Екатерина Кобленкова выиграла первенство среди девушек 15-16 лет.

В этой же возрастной категории призером стал Андрей Левин.

Светлана Кистанова взяла бронзу среди девушек 13-14 лет.

Фото: минспорта СО