В Тольятти вынесен приговор по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве

Прокуратура Центрального района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора автосалона. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Государственное обвинение доказало, что в период с 2023 по 2024 годы директор автосалона заключал договоры на оказание услуг по подбору и доставке покупателям автомобилей. Договорные обязательства он не исполнил, в результате 44 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 78 млн рублей.

С учетом позиции прокурора виновному назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 50 млн рублей.