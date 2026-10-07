Более 100 тысяч школьников губернии приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

За две недели первого тура во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие 107 888 школьников Самарской области. Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на повышение дорожной грамотности детей. (5+)

Организаторами выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты». Участники — ученики 1–9 классов, а также дошкольники старше пяти лет, которые могут выполнять задания вместе с родителями. Олимпиада проходит в два тура: первый продлится до 25 октября, второй состоится в феврале 2027 года для тех, кто набрал максимальные баллы.

Задания олимпиады моделируют реальные дорожные ситуации. Школьники повторяют, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как правильно ездить на велосипеде и самокате, а также учатся ориентироваться в дорожных знаках. Содержание задач ежегодно обновляется, чтобы участники прошлых лет могли открыть для себя что-то новое.

«Дочка в прошлом году проходила олимпиаду, в этом решила снова участвовать — говорит, задания стали интереснее. Много ситуаций, которые встречаются в реальной жизни: переходы, самокаты, велосипеды, дорожные ловушки. Считаю, что такие олимпиады очень полезны, ведь в этом возрасте дети уже сами ходят по городу, и важно, чтобы они делали это безопасно», — рассказала жительница Отрадного Александра Кобзева.

Все участники получат сертификаты, победители — грамоты и дипломы. Олимпиада включена в перечень мероприятий Минпросвещения России, а её победители могут быть внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

В Самарской области безопасности детей на дорогах уделяется особое внимание. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляются школьные маршруты: ремонтируется покрытие, устанавливаются дорожные знаки, ограждения, освещение и светофоры. Эти меры помогают снижать риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Олимпиада «Безопасные дороги» проводится уже седьмой год. За это время свои знания проверили более 27 миллионов школьников по всей стране.

Фото: magnific.com