Заявления на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области принимают до 10 октября

Напоминаем, что заявления на назначение и выплату поощрений спортсменам Самарской области, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места на официальных спортивных международных и всероссийских соревнованиях, и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов, по итогам третьего квартала 2026 года министерство спорта принимает в срок до 10 октября

Для рассмотрения вопроса о назначении поощрений спортсменам или их законным представителям и тренерам, претендующим на поощрение, необходимо представить в министерство в срок до 10 октября 2026 года следующие документы:

- заявление о предоставлении поощрения тренеру, спортсмену или его законному представителю (бланки и образцы заявления: minsport.samregion.ru/2019/06/13...)

- копию паспорта, а спортсменам в возрасте до 14 лет - копию свидетельства о рождении и справку с места жительства о фактическом месте проживания

- копию итогового протокола соревнований, подтверждающего статус соревнования, участие в нем и занятое место (1-е, 2-е или 3-е) спортсменом, заверенную региональной федерацией по виду спорта (не ниже чемпионата России по олимпийским видам, а также первенства и чемпионата мира и Европы по всем видам спорта)

- копию реквизитов банка с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации

- согласие на обработку персональных данных

Лица, являющиеся законными представителями, дополнительно представляют документы, подтверждающие их правовой статус.

Тренеры, претендующие на назначение и выплату поощрений, дополнительно представляют следующие документы:

- документ из организации, осуществляющей подготовку спортсмена, подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика

Документы представляются по адресу: Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12

Дополнительная информация:

8(846)214-72-60 - олимпийские виды спорта

8(846)214-72-63 - неолимпийские виды спорта

8(846)214-72-56 - адаптивные виды спорта