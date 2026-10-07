В Самаре после проверки прокуратуры магазин оштрафован за нарушения санитарных требований

Прокуратура Самарского района г. Самары в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

С привлечением специалистов надзорное ведомство проверило организацию, реализующую пищевую продукцию в магазине, расположенном на ул. Венцека в городе Самаре.

По результатам проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в отсутствии маркировки продукции.

Прокуратура возбудила в отношении юридического и должностного лиц дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные оштрафованы на общую сумму 10 тыс. рублей.

В период проведения прокурорской проверки в магазине устранены выявленные нарушения в полном объеме.