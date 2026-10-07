В Тольятти мужчина напал на соседку по общежитию

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предметов в качестве оружия).

Государственное обвинение доказало, что в марте 2026 года мужчина, находясь в общежитии на Московском проспекте в городе Тольятти, вооружился деревянной палкой и незаконно проник в комнату своей соседки.

Злоумышленник несколько раз ударил женщину орудием по голове и руке. В результате потерпевшая получила перелом локтевой кости и другие травмы.

Затем нападавший забрал из сумки женщины 800 рублей, из сберегательной книжки – 2000 рублей и банковскую карту. Угрожая ножом, он потребовал назвать пароль от карты, но женщина отказалась это делать.

Обвиняемый частично признал вину, возместил причиненный материальный ущерб.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.