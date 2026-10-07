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Два депутата Тольятти досрочно лишились полномочий

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Два депутата Тольятти досрочно лишились полномочий

Дума Тольятти сегодня, 7 октября, досрочно прекратила полномочия двух депутатов — Алексея Степанова и Дениса Радченко. Оба избраны депутатами Самарской губернской думы.

В тольяттинской думе Алексей Степанов представлял одномандатный избирательный округ № 28 (Автозаводский район) и занимал пост зампредседателя думы. Денис Радченко был депутатом от одномандатного избирательного округа № 9 (Центральный район).

Взаимодействие с округом № 9 делегировано депутату 10-го округа Рафаэлю Чигареву. Округ № 9 будет представлять депутат округа № 30 Евгения Клевакина, пишет Коммерсантъ-Волга.

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