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В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
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«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре

28 мая 2024 16:35
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Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО «Т Плюс» на XXIX фестивале региональной журналистики «Пресса-2024».

Гостей праздника встречали сказочные герои Теплослав и Капелька. Они предлагали всем желающим принять участие в росписи деревянной подставки под мобильный телефон. Юные горожане создавали своими руками аксессуары для гаджетов с уникальной росписью.

«Энергетики ежегодно принимают участие в фестивале региональной журналистики, организуя тематические интерактивные зоны. В этом году все посетители площадки «Т Плюс» смогли получить советы по энергосбережению и правилам безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, наши помощники – Теплослав и Капелька – напомнили горожанам о важности бережного отношения к природе», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г.Самаре Ольга Воробьева.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

Теги: Мероприятия Самара Т ПЛЮС

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