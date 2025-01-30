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Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
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Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76

30 января 2025 16:14
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Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест проведения ремонтов на тепловых сетях.

Сотрудники «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для учеников 1 класса школы № 76 г.о.Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла», благодаря которому школьники региона знакомятся с простыми правилами поведения вблизи опасных производственных объектов.

Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест проведения ремонтов на тепловых сетях. Ребята узнали, где рождается тепло, и как оно попадает в домашние радиаторы отопления и краны горячей воды. Важную информацию учащиеся закрепили во время весёлых стартов, которые прошли вместе со сказочным героем-энергетиком — Теплославом. По завершении урока все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс» — красочные расписания уроков, магнитные закладки для книг с советами по безопасности и энергосбережению, а также мягкие игрушки.

«На наших уроках мы знакомим юных жителей региона с основами безопасного поведения на улице и в быту. Уверена, подобные мероприятия не только обезопасят младших школьников от техногенных угроз, но и дадут представление об энергетике как перспективной профессии», — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

В 2024 году в рамках проекта «Безопасность тепла» энергетики «Т Плюс» познакомили с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством свыше 2900 школьников Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Самаре

Теги: Мероприятия Самара Т ПЛЮС

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