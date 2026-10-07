Астроном назвал даты наблюдения метеорных потоков в октябре

Жители центральной России в октябре смогут наблюдать два метеорных потока — Дракониды и Ориониды. Почетный доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков сообщил 7 октября «Известиям», что оба явления не отличаются высокой активностью, однако представляют интерес для астрономов из-за своих особенностей.

В периоды максимума каждый из потоков способен давать около 15–20 метеоров в час. При этом Дракониды известны резкими и трудно прогнозируемыми всплесками активности, а Ориониды связаны с одной из самых известных комет.

Ориониды образуются из частиц, оставшихся после прохождения кометы Галлея. Она возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет, а Земля ежегодно проходит через оставленный ею пылевой след.

Дракониды связаны с другой кометой — Джакобини — Циннера, открытой в начале XX века. Главная особенность этого потока заключается в непредсказуемом изменении активности. Обычно во время максимума можно увидеть до 15 метеоров в час. Однако в 1933, 1946 и 2010 годах интенсивность потока значительно возрастала — количество метеоров превышало 200–300.