«Т Плюс» провела церемонию Посвящения в энергетики молодых сотрудников

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Свыше 60 молодых специалистов Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в торжественной церемонии Посвящения в энергетики. Мероприятие традиционно прошло в канун профессионального праздника Дня энергетика в стенах Самарского государственного технического университета.

Его гостями стали представители всех ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей энергокомпании, а также руководство СамГТУ, преподавательский состав и студенты теплоэнергетического факультета Политеха.

«Многие из ребят ещё вчера постигали науки за студенческой партой, а уже сегодня, благодаря участию в совместных профориентационных программах, трудятся на ТЭЦ, в теплосетях и вносят свой вклад в обеспечение надёжного теплоснабжения горожан», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В рамках мероприятия прошло награждение наиболее активных волонтёров, наставников и участников программы «Первая зарплата с «Т Плюс». Кроме того, молодые сотрудники со стажем не более двух лет, проявившие себя за этот небольшой срок, были отмечены в номинации «Открытие года». Примечательно, что благодарственными письмами от компании были награждены и их родители, ставшие достойными воспитателями будущих энергетиков.

«Посвящение в энергетики – это не просто подведение итогов работы за год в канун Дня энергетика, а по-семейному добрая традиция, призванная помочь новым сотрудникам приобщиться к традициям и ценностям сплочённого коллектива компании», - подытожила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.