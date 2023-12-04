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«Т Плюс» презентовала пилотный проект по теплоснабжению в Тольятти

4 декабря 2023 10:38
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«Т Плюс» презентовала пилотный проект по теплоснабжению в Тольятти

ПАО «Т Плюс» оснастило тепловой пункт реабилитационного центра для детей с особенностями развития «Солнечный круг» оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Работу современной системы оценили глава г.о. Тольятти Николай Ренц, директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов и заместитель директора филиала по коммерции и развитию Денис Бобров.

Уникальное для города социальное учреждение располагается в здании, введенном в эксплуатацию около полувека назад. Для повышения качества микроклимата в помещениях для персонала заведения и юных воспитанников компания «Т Плюс» при поддержке администрации города дооснастили системой автоматического погодного регулирования тепловой пункт реабилитационного центра.

«Для нас важно обеспечить надежным и качественным теплоснабжением центр, где обучаются дети с нарушениями развития. Энергокомпания откликнулась на наш призыв и оперативно выполнила все технические мероприятия до прихода холодов. Причем новая система регулирования позволит не только повысить качество услуги по теплоснабжению как для детей, так и их родителей, и воспитателей, но и снизит платежи заведения за поставляемое тепло», - отметил Николай Ренц.

Автоматическая регулировка горячего водоснабжения и отопления позволяет обеспечивать комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В частности, система исключает перетопы, оптимизируя расход теплоносителя.

«Для Тольятти это пилотный проект. В первую очередь он нацелен на то, чтобы в нужный момент времени потребитель получал необходимое количество тепла и оптимизировал затраты на услуги по отоплению и горячему водоснабжению. В целом по региону мы оснастили аналогичным оборудованием уже 9 объектов, среди которых как социально-значимые, так и многоквартирные дома. После оценки эффективности данного проекта будет принято решение о целесообразности его дальнейшего масштабирования в городах присутствия компании, ведь комфорт клиентов является нашим приоритетом», - рассказал Денис Бобров.

 

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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