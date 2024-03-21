«Т Плюс» презентовала образовательные проекты школьникам и студентам в Сызрани

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Энергетики «Т Плюс» презентовали студентам Сызранского филиала Самарского государственного технического университета образовательные проекты. В ходе профориентационной встречи сотрудники Сызранской ТЭЦ и Сызранских тепловых сетей рассказали о параметрах программ «Цифровые технологии в электроэнергетике» и «Школа молодого энергетика».

В частности, молодые люди узнали про процесс обучения и специфику образовательных инициатив «Т Плюс», о правилах приема, сроках подачи документов и условиях вступительных испытаний. Например, на сегодняшний день подано 8 заявок на получение высшего образования по программе «Цифровые технологии в электроэнергетике».

Другой проект - «Школа молодого энергетика» - дает возможность всем желающим в дни весенних каникул, с 25 по 30 марта, окунуться в студенческую жизнь теплоэнергетического факультета СамГТУ. Заявки на участие в проекте «Школа молодого энергетика» можно подать по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru , а также по ссылке - https://clck.ru/37jj4a .

Заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин рассказал о современных тенденциях в отрасли, отметил значимость квалифицированных кадров для надежного и безопасного функционирования предприятия, подчеркнул важность высшего образования для обеспечения качественного профессионального роста молодых специалистов.