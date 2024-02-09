«Т Плюс» передала уникальные книги со сказками библиотекам Новокуйбышевска

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«Т Плюс» передала в библиотечную информационную сеть Новокуйбышевска экземпляры уникального издания «Теплые сказки». Презентация проекта прошла в детской библиотеке «Новокубик».

Напомним, что «Теплые сказки» - социокультурный проект «Т Плюс», в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой – представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании. Часть тиража книги уже передана энергетиками в библиотеки Самары и Тольятти.

Гостями красочной презентации стали ученики 4 класса новокуйбышевской школы №11, представители диаспор Татарстана и Чувашии. Исполнители творческих коллективов – русского фольклорного ансамбля «Терем» и чувашской национально-культурной автономии «Сувар» - читали сказки, рассказывали про культуру различных народностей Поволжья, а также организовали кукольное представление по сказке «Портной, медведь, нечистая сила и Вирьава».

«Данный проект призван познакомить горожан с бытом и традициями многонациональной страны. Важно отметить, что ряд историй из книги «Теплые сказки» публикуется впервые», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.