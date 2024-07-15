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«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной

15 июля 2024 15:28
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Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.

Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим с 19 июля по 01 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областной столицы в границах улиц: ул. Авроры - ул. Больничная - ул. Аэродромная - ул. Дзержинского - ул. Мяги - ул. Гагарина - ул. М. Тореза - ул. Н. Панова - К. Маркса - ул. Луначарского - пр. Ленина - ул. Мичурина – ул. Дачная - ул. Челюскинцев - ул. Мечникова - ул. Урицкого – ул. Агибалова - ул. Ново-Садовая - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Рабочая - ул. Часовая – ул. Волгина – ул. Партизанская - ул. Ерошевского - ул. Красноармейская -  пр. Масленникова – ул. Братьев Коростелевых – ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская – ул. Владимирская – ул. Венцека – ул. Г. Митерева – ул. Коммуниcтическая.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности:

- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами;

- не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;

- не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество.

Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

Теги: Самара Т ПЛЮС

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