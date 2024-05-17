«Т Плюс» отремонтирует теплосети Верхней зоны БОК и II-й магистрали Самарской ТЭЦ

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С 20 мая по 2 июня 2024 года специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в границах улиц: пр.Кирова - ул.Физкультурная - ул.Металлистов – ул.22 Партсъезда - ул.Свободы - ул.Победы - ул.Металлистов - ул.Металлургов - ул.Каховская - ул.Нагорная - ул.Черемшанская – пр.Юных Пионеров - Заводское ш. - ул.Товарная - ул.Юбилейная - ул.Теннисная - ул.Промышленности.

В рамках текущего ремонта пройдет проверка тепловых сетей повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу «Предприятия тепловых сетей» по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!