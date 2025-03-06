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«Т Плюс» отметила победителей конкурса «ТехноСамара» среди воспитанников «Кванториума63»

6 марта 2025 14:08
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Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — «Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение».

Представители «Т Плюс» наградили победителей областного конкурса «ТехноСамара» из числа воспитанников детских технопарков «Кванториум». Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — «Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение».

Теплоэнергетики предложили центру детско-юношеского инженерного творчества изучить и презентовать технологии, связанные с безопасностью использования тепловой и электрической энергии, а также экономией тепла. Свои работы на конкурс прислали учащиеся 6-11 классов школ Самарской области. Ребята пофантазировали на самые разные темы — от эффективного утепления фасадов, крыш и подвалов многоквартирных домов до развития альтернативных и восполняемых источников энергии.

Победителями специальной номинации от «Т Плюс» 2025 года стали:

1 место — Артемий Гурьянов (г. Октябрьск);

2 место — Булат Фаляхов (с. Денискино Шенталинского района);

3 место — Тимофей Вахрушев (г. Тольятти).

«Для современных энергетиков важно и интересно посмотреть на знакомые вещи под другим, неожиданным углом. Большое спасибо ребятам, которые предоставили нам такую возможность! Уверен, что нестандартный подход позволит в будущем изобрести новые источники энергии и сделать сферу энергетики ещё более эффективной», — отметил начальник производственно-технического управления Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Долгушев.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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