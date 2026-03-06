Сотрудница Сызранского линейного отдела стала лауреатом конкурса «Женщина года – 2026»

Старший дознаватель отдела дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте майор полиции Марина Зиборова приняла участие в городском конкурсе «Женщина года – 2026».

Ежегодно в преддверии Международного женского дня 8 Марта в г. Сызрани проводится награждение самых достойных представительниц прекрасной половины человечества.

В этом году на конкурс поступило 49 заявок. В торжественной церемонии руководители города поздравляли победительниц в различных номинациях.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов вручил заслуженные награды в номинации «Образование».

Победителем в номинации «Правоохранительная деятельность» стала Марина Зиборова.

В системе МВД Марина Сергеевна служит 12 лет. В Сызранском линейном отделе – с 2021 года.

За достижение высоких показателей в работе награждена медалью МВД России «За отличие в службе» III степени.

Марина Сергеевна – воплощение профессионализма и женской интуиции в одном лице, мастерски распутывая самые сложные дела. Ее мастерство и обаяние делают любое расследование не просто работой, а увлекательным процессом. Она умеет находить истину, оставаясь при этом воплощением женственности.

В подтверждение вышесказанного хочется добавить, что в июне прошлого года майор полиции Марина Зиборова расследовала и направила в суд 8 уголовных дел по 65 преступлениям, среди которых одно преступление прошлых лет.

Несмотря на то, что работа отнимает столько времени сил, Марина Сергеевна успевает во всех сферах жизни, особенно в воспитании сына. Вместе они участвуют в спортивных соревнованиях.

Вдохновение и силы для решения сложных профессиональных задач Марина Сергеевна получает от любимого занятия, украшает этот мир, выращивая цветы.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте