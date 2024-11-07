«Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

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Самарский филиал «Т Плюс» призывает горожан соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать и даже превышать 100 градусов Цельсия, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.

Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности:

- Не наступайте на крышки люков! Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено!

- Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!

- Не пытайтесь проехать или пройти места парения!

- Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!

- Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам в Самаре (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 33-30-60 и в Сызрани 8 (8464) 92-92-51. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.