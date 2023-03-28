«Т Плюс» и СамГТУ запустили проект «Школа молодого энергетика-2023»

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При поддержке ПАО «Т Плюс» на базе теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета возобновила работу образовательная программа «Школа молодого энергетика». Она призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии. В 2022 году ее слушателями стали 12 человек, 8 из которых впоследствии продолжили обучение уже в качестве студентов 1 курса теплоэнергетического факультета университета.

В рамках программы организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями ВУЗа. Также слушатели школы получают возможность посетить действующие электростанции областного центра, а желающие могут выбрать индивидуальный проект для защиты на школьной секции «Теплоэнергетика» ежегодной научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ «Дни науки».

«Школа молодого энергетика даёт возможность ребятам ближе познакомиться с интересующим их направлением, получить знания, которые впоследствии помогут успешно продолжить свое обучение профессии. Данный инструмент профориентации абитуриентов по результатам прошлого года продемонстрировал свою высокую эффективность», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Записаться в «Школу молодого энергетика» можно по телефону 8 (927) 604 59 54 (Василий Ткачев) и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru. Занятия будут проходить до мая 2023 года.