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«Т Плюс» и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику

18 октября 2024 11:48
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«Т Плюс» и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику

Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета (СамГТУ) презентовали свою программу комплексного взаимодействия в рамках круглого стола-практикума «Как сегодня предприятиям справиться с кадровым голодом? Тренды, проблемы, решения». Участниками мероприятия стали представители Министерства труда и Министерства промышленности и торговли Самарской области, руководители отделов кадров крупных предприятий и компаний региона, а также эксперты по подбору персонала.

 

Энергетики отметили, что дефицит молодых кадров не обошел стороной ни одну отрасль. Для решения этой проблемы компания «Т Плюс» постаралась охватить всю цепочку – от школы до производства.

 

«В этом году была учреждена Ассоциация опорных вузов ПАО «Т Плюс», призванная повысить привлекательность теплоэнергетики и увеличить число студентов, стремящихся построить свою карьеру в энергетике. В нее вошли 10 учебных заведений Поволжья и Урала, которые готовят ребят по техническим специальностям для ТЭК. Сотрудничество с ключевыми вузами всего за семь месяцев уже показало свою эффективность: число молодых сотрудников до 35 лет, принятых на работу в энергокомпанию, увеличилось на 10%», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Современные эксперты по подбору персонала должны учитывать, что запросы самих студентов сегодня заметно изменились. Это требует новых, более гибких подходов.

«Если два года назад на каждого выпускника теплоэнергетического факультета СамГТУ приходилось 3-4 заявки от работодателей, то сегодня их число возросло кратно, до 7-8. Неудивительно, что молодые люди уже с первого курса хотят работать и зарабатывать. В этом плане их запросам точно отвечает программа комплексного взаимодействия вуза с компанией «Т Плюс». Она дает возможность студентам с первого курса трудиться на предприятии, нарабатывая стаж. При этом они получают основную стипендию и доплату от работодателя. Эффект от такого подхода очевиден: если в 2023 году в «Т Плюс» трудоустроилось 53 выпускника нашего вуза, то в этом году – уже 71», - рассказал декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын.

В виду эффективности работы Ассоциации опорных вузов энергетики «Т Плюс» нацелены уже в этом году создать аналогичное объединение средне-специальных учреждений в Тольятти.

 

Теги: Т ПЛЮС

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