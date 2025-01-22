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Свыше 77 тысяч жителей региона приняли участие в акции «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год — без долгов!»

22 января 2025 18:24
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Участникам были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.

В акции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» — «В Новый год — без долгов!» — приняли участие свыше 77 тысяч жителей региона, которым были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.

В число обязательных условий акции входили: отсутствие задолженности за услуги энергетиков; оплата ноябрьского начисления за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти); внесение рекомендуемого платежа за декабрь в 2024 году.

«Этой акцией мы в очередной раз поощрили тех наших клиентов, кто перестал копить долги и полностью рассчитался за потреблённое тепло. Всем её участникам списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. В свою очередь 448 победителей новогоднего розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей от энергетиков», — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Лицевые счета победителей новогоднего розыгрыша в ближайшее время будут размещены на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/.

 

Фото:   пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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