Свыше 5,2 тысячи компаний Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

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С начала 2022 года порядка 1 тысячи организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В общей сложности сегодня более 5,2 тысячи компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Благодаря ЭДО предприниматели могут дистанционно узнавать баланс по каждому договору, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам и оплачивать счета за отопление и горячую воду.

«Онлайн-сервисы дают возможность нашим клиентам оперативно и безопасно решать все вопросы с поставщиком тепла. Неудивительно, что число организаций, отдающих предпочтение системе электронного документооборота, постоянно растет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/.