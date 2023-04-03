Свыше 30 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронную квитанцию

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За первые три месяца 2023 года около 12 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани перешли на электронные квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс». Таким образом, уже свыше 30 тысяч клиентов энергокомпании сделали выбор в пользу онлайн-документа, отказавшись от бумажных платежных документов.

Сегодня для жителей региона доступен целый ряд дистанционных сервисов, которые упрощают взаимодействие с поставщиком ресурсов, позволяя оперативно решать большинство вопросов в режиме 24/7. В частности, клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут воспользоваться следующими онлайн-инструментами:

- мобильное приложение https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/;

- подписка на электронную квитанцию https://samara.esplus.ru/service/email/;

- чат-бот в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»), а также в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

«При переходе на электронную квитанцию данные по начислениям доступны нашим клиентам с первого числа каждого месяца. Более того, отказ от бумажного носителя помогают беречь природу, внося свой вклад в сохранение лесов на нашей планете», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что в марте ряду горожан выставлены квитанции с корректировкой оплаты за отопление по итогам предыдущего года. Большинству клиентов энергокомпании рассчитана отрицательная корректировка платы за отопление, в результате чего будет снижена сумма к оплате за текущий период. Напомним, что оплатить счета за март рекомендуется не позднее 10 апреля.