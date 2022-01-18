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Свыше 150 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учета тепла онлайн

18 января 2022 12:39
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Свыше 150 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учета тепла онлайн

Ежемесячно около 30% клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» передают данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, используя дистанционные каналы связи. Наиболее популярные из них - сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации) и Личный кабинет (в данном случае регистрация на сайте обязательна).

Кроме того, граждане могут использовать для передачи данных QR-код на квитанции, онлайн-чат или соцсети: мессенджеры Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»), а также социальную сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

«Мы ставим в приоритет безопасность и удобство клиентов компании, а потому рекомендуем гражданам для передачи показаний или решения иных вопросов использовать онлайн-сервисы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru

Теги: Акценты Т ПЛЮС

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