«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»

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«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС. В рамках форума национальных достижений «Энергетика», который прошел на ВДНХ 20 февраля, на стенде Самарской области энергетики рассказали посетителям о секретах создания знаменитого памятника «Кошка на батарее».

В течение дня сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» при поддержке агентства «АРТ-экскурсии Самара» проводили увлекательные лекции и викторины с призами для всех участников. В центре рассказа – прошлое, настоящее и будущее региона. Для многочисленных посетителей стали открытием достопримечательности Самары, многие из которых, так или иначе, связаны с отраслью энергетики.

В частности, гостям из других регионов страны понравился памятник «Кошка на батарее», посвященный 150-летию изобретения отопительного радиатора и установленный на проходной Самарской ГРЭС (ПАО «Т Плюс»). На стенде региона они смогли подробнее узнать о создании знаменитой кошки, а также о проекте «Общее решение», который стал визуальным путеводителем по Самарской области и также украсил забор старейшей электростанции Поволжья.

«Посетители выставки смогли принять участие в творческом мастер-классе по росписи деревянных подставок для смартфонов. Красочные подарки вместе с тематическими значками «Самара Котическая» и интересными фактами о развитии энергетики региона останутся приятным воспоминанием для каждого гостя мероприятия», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

На форуме национальных достижений «Энергетика» компания «Т Плюс» представила тематические активности сразу на трех площадках – стендах Самарской области, а также республик Мордовия и Коми.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»