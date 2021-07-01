Специалисты «РКС-Самара» завершили плановую проверку пожарных гидрантов

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Все самарские гидранты обследуются специалистами «РКС-Самара» дважды в год: весной и осенью. Оценивается техническая исправность оборудования, общее состояние, проверяется давление воды. В ходе весенней проверки сотрудники «РКС-Самара» осмотрели во всех районах города 4 701 пожарный гидрант, нашли 493 неисправных. Большая часть из них уже отремонтирована, остальные приведут в порядок в ближайшее время.

Основные нарушения, которые выявляются в ходе проверки: не обеспечен доступ к гидранту, колодцы с противопожарным оборудованием заасфальтированы, засыпаны мусором, грунтом, на них установлены самовольные постройки и т.д. Организации, проводящие работы по благоустройству, должны быть более внимательными. Даже один гидрант, к которому нет доступа, может привести к непоправимой трагедии!