Специалисты "РКС-Самара" вывезли 73 грузовика сточного мусора со станции

Специалисты «РКС-Самара» в течение трёх месяцев проводили очистку приёмного отделения насосной станции микрорайона «Новая Самара». В стоки массово поступали влажные салфетки, средства личной гигиены и остатки пищевых продуктов, что создавало угрозу серьёзного засора и возможной остановки системы водоотведения.

Работы велись преимущественно в ночное время, при сниженной нагрузке на сеть. Для удаления мусора сотрудники последовательно останавливались оборудование, спускались в камеры станции, откачивали стоки при помощи спецтехники и вручную извлекали твёрдые загрязнения. За период очистки было собрано и вывезено 73 грузовика мусора.

Главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов посетил объект и выразил благодарность сотрудникам за их ответственную и профессиональную работу. Он подчеркнул, что именно эти специалисты круглосуточно обеспечивают стабильное функционирование системы водоотведения и предотвращают возможные аварии.

Компания напоминает жителям: система водоотведения не предназначена для утилизации твёрдых бытовых отходов. Смыв в канализацию мусора, влажных салфеток и иных посторонних предметов приводит к засорам и снижает надёжность работы инженерной инфраструктуры.