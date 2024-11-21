Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции

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Канализационные насосные станции (КНС) - это важная часть системы городского водоотведения, но мало кто из обычных людей о них знает. Это строения с насосным оборудованием, которое перекачивает стоки, пришедшие из домов, в коллекторы и на городские очистные канализационные сооружения. По сути КНС это и первые фильтры, где задерживается крупный мусор, который попадает в сеть канализации: то, что жители спустили в унитаз или раковину. Человек с воображением может представить, ЧТО прилетает на канализационные насосные станции!

Постепенно оборудование на КНС начинает забиваться этим мусором, и тогда сотрудники станции чистят насосы, причём, вручную. Так на одной из КНС в Куйбышевском районе очистка агрегатов в грабельном отделении, куда приходит поток стоков, заняла два месяца - начали еще в сентябре. Специалисты цеха канализационных насосных станций срезали и отскребли с оборудования и вывезли пять (!!!) грузовых машин мусора: больше всего было тряпок, салфеток из нетканого материала (те самые влажные «растворимые»), презервативов, полиэтилена, средств гигиены. А таких станций на обслуживании предприятия - больше 30.

«РКС-Самара» напоминают: канализация - не мусорка! В унитаз и раковину нельзя сбрасывать бытовые отходы, они не растворяются, а забивают трубы, приводя к засорам, изливам, авариям на объектах водоотведения.

Пользуйтесь канализацией правильно! В унитаз нельзя смывать:

- строительные материалы (цемент, песок бетон, камни, крошку, краски)

- средства личной гигиены (салфетки, подгузники, средства контрацепции)

- бумагу

- продукты, очистки

- жир

- наполнители лотков для животных

- тряпки

- лекарства