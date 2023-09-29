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Сотрудники «Т Плюс» провели экологическую игру «Экоревизорро» для первокурсников СамГТУ
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Сотрудники «Т Плюс» провели экологическую игру «Экоревизорро» для первокурсников СамГТУ

29 сентября 2023 14:26
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«Игра «Экоревизорро» помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека.

Сотрудники ПАО «Т Плюс» провели экологическую игру «Экоревизорро» для учащихся I курса теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Студенты узнали о разнообразии животного и растительного мира бассейна Волги, принципах правильного экологического поведения и основных достижениях энергетиков в области сохранения природы.

«Экоревизорро» - командная игра, разработанная в «Т Плюс» для поддержки молодежных инициатив и развития волонтерства. Участники разделились на шесть команд. В ходе игры каждая команда выбирала тематику и стоимость вопросов, а затем старалась определить правильный ответ из четырех вариантов. Все участники получили дипломы, а победители – призы от организаторов.

«Игра «Экоревизорро» помогает повысить экологическую грамотность, еще больше узнать о взаимодействии природы и человека. Экологическое воспитание - важная составляющая ESG-стратегии энергокомпании», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Бизнес, работающий в рамках этой повестки, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия - вносит вклад в экономику, природу, реализует социальные проекты.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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