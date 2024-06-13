Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» покрасили стелу в селе Торновое в честь Дня России

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В честь Дня России сотрудники Самарских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с семьями покрасили стелу «Серп и молот» в селе Торновое. Данный монумент является одной из знаковых достопримечательностей Самарской Луки.

Волонтеры энергокомпаний приурочили к празднику семейный велопробег из Рождествено в Торновое с посещением известной стелы. Энергетики были обеспечены всеми необходимыми расходными материалами – краской, кистями, валиками и перчатками.

«Самарская Лука – одно из наиболее популярных направлений для туристов. А каждому из нас важно, чтобы наш регион встретил гостей благоустроенными территориями, ухоженными памятниками и атмосферой комфорта. И внести достойный вклад в общее дело по силам каждому», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Отметим, что это не первая акция энергетиков на территории Самарской Луки. Осенью 2023 года сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» убирали мусор с пляжа «Байконур», который располагается на пешем туристическом маршруте «Путь реки». В общей сложности тогда волонтеры энергокомпаний вывезли с популярного места отдыха около 1 тонны бытовых отходов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс» в Самаре