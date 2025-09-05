Сотрудники «РКС-Самара» установили новый арт-объект в Самаре               

Я нашел ошибку
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Сотрудники «РКС-Самара» установили новый арт-объект в Самаре               

5 сентября 2025 15:07
124
Новый фонтан и пространство около шестигранника – результат совместной работы сотрудников «РКС-Самара».

Сотрудники «РКС-Самара» усыновили и благоустроили ещё одну территорию, знаковую для всех, кто знаком с историей самарского водопровода.

Небольшая площадь на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской известна практически всем самарцам. Именно отсюда начинается знаменитая лестница, ведущая ко Дну. Ещё там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».

Строение оригинальной формы было возведено в 1955 году, когда Совет министров РСФСР принял решение о реконструкции городской водопроводной станции и строительстве очистных водопроводных сооружений на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской. В шестиграннике расположилась башня промывного бака. Отсюда жители Самарского и Ленинского районов начали получать мягкую волжскую питьевую воду.

Именно поэтому сотрудники «РКС-Самара» выбрали эту территорию, усыновили и благоустроили её: заменили асфальтовое покрытие, привели в порядок и украсили колодцы, фасад и стену около здания, спроектировали и установили оригинальный фонтан.

В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель главы городского округа Самара Михаил Малыхин. Он поблагодарил ресурсное предприятие за внимание к вопросам благоустройства родного города: «Приятно, когда ресурсное предприятие так неравнодушно относится к внешнему облику своего города. Интересный арт-объект, вызывает желание лучше узнавать историю города и отрасли водоснабжения и водоотведения».

Новый фонтан и пространство около шестигранника – результат совместной работы сотрудников «РКС-Самара». Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Наша работа порой доставляет горожанам неудобства, но в конечном итоге она всегда направлена на то, чтобы сделать что-то лучше. Мы можем гордиться своей работой, потому что относимся к своему делу ответственно». Также Владимир Бирюков поблагодарил партнёров и подрядчиков, которые оказали помощь в благоустройстве площадки: компании «ДенДорСтрой» и «Пальмира».

 

Фото предоставлено пресс-службой  «РКС-Самара»

Адреса возможных отключений воды в Самаре.
05 сентября 2025, 15:42
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Адреса возможных отключений воды в Самаре. ЖКХ
90
Соглашение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия компаний.
04 сентября 2025, 15:28
«РКС-Холдинг» и Сбер на ВЭФ-2025 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Соглашение закрепляет долгосрочные принципы взаимодействия компаний. ЖКХ
440
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
29 августа 2025, 15:48
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящей неделе
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
864

В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
156
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
372
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
301
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
539
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
607
