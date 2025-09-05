Сотрудники «РКС-Самара» установили новый арт-объект в Самаре               

124

Сотрудники «РКС-Самара» усыновили и благоустроили ещё одну территорию, знаковую для всех, кто знаком с историей самарского водопровода.

Небольшая площадь на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской известна практически всем самарцам. Именно отсюда начинается знаменитая лестница, ведущая ко Дну. Ещё там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».

Строение оригинальной формы было возведено в 1955 году, когда Совет министров РСФСР принял решение о реконструкции городской водопроводной станции и строительстве очистных водопроводных сооружений на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской. В шестиграннике расположилась башня промывного бака. Отсюда жители Самарского и Ленинского районов начали получать мягкую волжскую питьевую воду.

Именно поэтому сотрудники «РКС-Самара» выбрали эту территорию, усыновили и благоустроили её: заменили асфальтовое покрытие, привели в порядок и украсили колодцы, фасад и стену около здания, спроектировали и установили оригинальный фонтан.

В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель главы городского округа Самара Михаил Малыхин. Он поблагодарил ресурсное предприятие за внимание к вопросам благоустройства родного города: «Приятно, когда ресурсное предприятие так неравнодушно относится к внешнему облику своего города. Интересный арт-объект, вызывает желание лучше узнавать историю города и отрасли водоснабжения и водоотведения».

Новый фонтан и пространство около шестигранника – результат совместной работы сотрудников «РКС-Самара». Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Наша работа порой доставляет горожанам неудобства, но в конечном итоге она всегда направлена на то, чтобы сделать что-то лучше. Мы можем гордиться своей работой, потому что относимся к своему делу ответственно». Также Владимир Бирюков поблагодарил партнёров и подрядчиков, которые оказали помощь в благоустройстве площадки: компании «ДенДорСтрой» и «Пальмира».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»