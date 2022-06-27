Снова на водных крыльях:  «РКС-Самара» после двухлетнего перерыва провели соревнования на лодках-драконах

130

Дорвались: после двухлетнего перерыва из-за пандемии в корпоративную жизнь «РКС-Самара» вернулись командные соревнования. И самые красивые из них – гонки на лодках-драконах – прошли в эти выходные на Сухой Самарке.

Спортивный праздник организовали «РКС-Самара». Пригласили 9 команд-партнёров: сборные банка ВТБ, Газпромбанка, департамента физической культуры и спорта, Думы г.о. Самара, МЧС, Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, РЖД, Российского экологического общества и Сбербанка.

Было жарко: к победе стремились и новички, и опытные гребцы. На финальном заезде до последнего не было ясно, кто придёт первым: в спину хозяев соревнований дышали команды Газпробанка и РЖД. И буквально на финише «дракон» не выдержал «железнодорожного» натиска и перевернулся. Первой пришла команда «РКС-Самара».

Итоги:

1 место: сборная «РКС-Самара»

2 место: сборная «Газпромбанк»

3 место: сборная «РЖД»

После основных соревнований прошли заезды женских команд и увеличенных составов на больших двадцатиместных «драконах». Все участники признались, что получили невероятное удовольствие от встречи с коллегами и партнёрами, от спортивного праздника на свежем воздухе и на воде. Представители молодежного парламента искренне восхитились подтянутыми участниками: «Такие вы все красивые, поджарые, не стыдно было вам и проиграть».

После состязаний состоялась церемония награждения, обмен подарками и традиционное чаепитие.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»