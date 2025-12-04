Сегодня, 4 декабря, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.5
EUR 90.59
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сегодня, 4 декабря, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!»

195
Сегодня, 4 декабря, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!»

Сегодня, 4 декабря 2025 года, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!». Для ресурсной компании это традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. Именно благодаря им компания продолжает снабжать жителей чистой питьевой водой, выполняет инвестиционные программы, ремонты, очищает стоки.  

В течение декабря – с 4 по 26 – все добросовестные абоненты предприятия могут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«РКС-Самара» взыскали с должников-физических лиц более 100 млн рублей за 2025 год
03 декабря 2025, 13:17
«РКС-Самара» взыскали с должников-физических лиц более 100 млн рублей за 2025 год
К недобросовестным абонентам сегодня применяются различные меры воздействия, самые суровые – взыскание в судебном порядке и отключение от ресурсов. ЖКХ
500
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер.
01 декабря 2025, 16:59
Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер. ЖКХ
1619
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут.
28 ноября 2025, 15:34
«РКС-Самара»: адреса возможных отключений воды в связи с плановыми ремонтными работами
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут. ЖКХ
1747

В центре внимания
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
Весь список