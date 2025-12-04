Сегодня, 4 декабря, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!»

Сегодня, 4 декабря 2025 года, стартовала поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!». Для ресурсной компании это традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. Именно благодаря им компания продолжает снабжать жителей чистой питьевой водой, выполняет инвестиционные программы, ремонты, очищает стоки.

В течение декабря – с 4 по 26 – все добросовестные абоненты предприятия могут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru , прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.