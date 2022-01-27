Самарцев просят сообщать об открытых колодцах

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В 2021 году в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступило 2 051 обращение об открытых люках. Примерно треть сообщений касалась коммуникаций, не относящихся к системе водоснабжения и водоотведения. Информация о них передавалась в профильные службы организаций, которым принадлежат эти колодцы. По всем остальным адресам выезжали специалисты «РКС-Самара», обследовали, устанавливали ограждения или временные крышки, ремонтировали колодцы, закрывали люки.

Просим жителей города обратить внимание:

• На люки опасно наступать или ставить автомобиль, сваливать снег.

• Рядом с люком запрещено размещать детские и спортивные площадки.

• Кража крышек может привести к трагическим последствиям.

• Кража крышки люка является уголовным преступлением.

Если вы стали свидетелем кражи или увидели открытый колодец, сообщите об этом по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12 или через сервис «Водный сигнал» на сайте https://samcomsys.ru/appeals. Будьте бдительны! Берегите свое здоровье и жизнь и защитите близких. Предотвращая кражу канализационного люка или сообщая о ней, вы можете спасти чью-то жизнь!