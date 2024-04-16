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В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе

16 апреля 2024 09:46
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В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе

Специалисты «РКС-Самара» устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 800 мм на ул. Вилоновской, около дома № 2. Для ремонтных работ сегодня, 16 апреля, будет временно закрыто движение по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до Ульяновского спуска. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо заранее планировать свой маршрут.
 
На время работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Фрунзе, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181, ул. Вилоновская, 1, 2, 24. Также часть домов в границах улиц Вилоновской, Ленинградской, Агибалова, Самарской, Степана Разина, Некрасовской, Красноармейской и Никитинской будут на пониженном давлении. Ресурсное предприятие приносит извинения за временные неудобства, специалисты делают всё, чтобы провести ремонт как можно скорее.

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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