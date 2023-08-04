Самарцев предупреждают об отключениях воды

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Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

8 августа будет проводиться замена задвижки диаметром 300 на ул. Киевской холодная вода будет отключена с 22:00 8 августа до 05:00 9 августа по адресам: пр. Карла Маркса 49, ул. Тухачевского, 80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 163, 165, 167, 171,183, 185, 201Б, 219, 224, ул. Киевская, 13, 15, 15А, 15Б, пр. Карла Маркса, 55, 59, 59А, ул. Дачная, 10А, 10Б к1, ул. Первая Белорецкая, 142-185, ул. Сакко и Ванцетти, 20-56, ул. Временная, 1-45, ул. 2-я Новая, 1, 2А-22, ул. Московская, 58-91, ул. Лунная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Адрес установки бойлера: ул. Сакко и Ванцетти, 36, ул. Киевская, 13.

8 августа для технического присоединения в центральному водопроводу с 9:00 до 29:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Советской Армии 169, 171, пр. Карла Маркса, 247, 249, 207, 209, 211, 213. Адрес установки бойлера: ул. Советской Армии, 171.

9 августа запланированы ремонтные работы на оборудовании насосной станции подкачки на ул. Республиканской. С 9:00 до 12:00 может быть снижено давление по адресам: ул. Республиканская, 60,62; ул. Путейская, 39; ул. Алма-Атинская, 34, 38; ул. Енисейская, 55, 57, 57а.

9 августа для замены задвижки д-300 мм по ул. Невской холодное водоснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Невская, 1, 3, 5, 7; ул. Молодогвардейская, 225, 244; ул. Лесная, 9, 11, 11а. Будет предоставлен бойлер с питьевой водой по ул. Невская, 5.

В ночь на 11 августа, возможно, будет проводиться замена задвижек разного диаметра по пр.Карла Маркса. С 10:00 10 августа до 06:00 11 августа холодную воду нужно будет отключить по адресам: пр. Карла Маркса, 426, 428, 430, 434, 436, 442, 444, 438.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.