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Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники

28 декабря 2023 14:32
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Самарцев предупреждают, как не забить канализацию в праздники

В праздники есть правила, которые точно нельзя нарушать, чтобы не остаться без канализации.

 

Каждый год 31 декабря... специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» буквально находятся на низком старте. Ведь уже в первых числах нового года резко вырастает число аварий на сетях водоотведения. Засоры в трубах образуются по всему городу, а всё потому, что жители начинают избавляться от испорченных салатов и прочих продуктов - и смывают это всё в унитаз.

И каждый год специалисты «РКС-Самара» напоминают: НЕ СПУСКАЙТЕ САЛАТЫ В УНИТАЗ! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит нигде, стоки начинают идти верхом, текут по улице, источая ужасный запах. Ну разве это праздник?

Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор. 

 

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

  1. Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.

  2. Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

  3. Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

  4. Бытовой и строительный мусор.

  5. Средства контрацепции.

  6. Ватные палочки.

  7. Наполнитель для кошачьих лотков.

  8. Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

  9. Любые лекарства, продукты нефтехимии.

  10. Окурки, спички.

 

Только продукты жизнедеятельности организма должны попадать в бытовую канализацию. Всё остальное необходимо отправлять в мусорное ведро!

«РКС-Самара» желает всем самарцам хорошего и доброго Нового года, весёлого праздника и спокойных выходных!

Теги: РКС-Самара

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